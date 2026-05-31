Enttäuscht gab Stadtbürgermeister Christian Hutter (CDU) am Ende der jüngsten Stadtratssitzung beim Punkt „Sonstiges, Wünsche, Anträge“ bekannt, dass die Bürgerinitiative zum Neubaugebiet Nord V ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten nicht dem Stadtrat zur Information weitergeben will. Dies hatte sie in einem Schreiben dem Stadtbürgermeister mitgeteilt. Ursprünglich war das in Aussicht gestellt worden. Das Gutachten geht nur an die SGD Süd. Im Laufe der Sitzung waren mehrere Auftragsvergaben zur Erschließung dieses Neubaugebietes vergeben worden. „Vielleicht hätte manches im Gutachten der Bürgerinitiative geklärt und geregelt werden können“, meinte Hutter. Nach seiner Rücksprache mit der SGD habe diese wohl auch bisher keine Fehler der Stadt im Verfahren erkennen können.