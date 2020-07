Ein weiteres Neubaugebäude in der Südpfalz-Kaserne ist an das Ausbildungsbataillon der Luftwaffe übergeben worden. Das Gebäude 4 wurde zu Jahresbeginn für die Reiserückkehrer aus Wuhan benötigt, die zwei Wochen in Quarantäne ausharren mussten. Bundestagsabgeordneter Thomas Gebhart (CDU) hatte sich in einem Schreiben an den Parlamentarischen Staatssekretär beim Verteidigungsminister, Peter Tauber, gewandt und dafür eingesetzt, dass das neue Unterkunftsgebäude so schnell wie möglich an den Nutzer übergeben wird. Wie Tauber in seiner Antwort an Gebhart schreibt, steht den Soldaten ab sofort ein modernes Unterkunftsgebäude mit separaten Duschbädern, Fernsehgeräten und Internetzugang zur Verfügung.