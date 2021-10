Der Bebauungsplan „Am Bellheimer Pfad“ ist bei einer Gegenstimme vom Stadtrat abgesegnet worden. Dort dürfen jetzt auf zwei Baufeldern vier Häuser entstehen – für einige Nachbarn zu viel, die eine zu große Verdichtung befürchteten. Dies mahnte auch Gerald Seibel (parteilos) an. Baudezernent Sascha Hofmann verdeutlichte, dass bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nur das gebaut werden darf, was im Plan festgesetzt wurde. Der Bauinteressent habe sich auf die Vorgaben der Stadtverwaltung eingelassen. Da zuvor bereits ein gültiger Bebauungsplan entstanden habe, hätten dort sogar zwei große Häuser gebaut werden dürfen. Nun dürfen laut Plan vier Häuser gebaut werden, das erste an der Friedrich-Ebert-Straße etwas höher (8,36 Meter), das zweite in der privaten Stichstraße 6,58 und die beiden hinteren etwa 5,89 Meter. Sämtliche Gebäude weisen vier Parkplätze aus, auch Einliegerwohnungen bis 50 Quadratmeter sind erlaubt.