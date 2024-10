Erfreuliche Mitteilungen konnte Architekt Stefan Hunzinger vom beauftragten Architekturbüro DUplus Architekten aus Rastatt dem Verbandsgemeinderat Hagenbach machen, was den Neubau der Grundschule angeht. „Wir liegen nur drei Wochen im Zeitplan zurück.“ Von den 2022 angegebenen 16,8 Millionen Kosten – bei einer Förderung von 3,6 Millionen – sind 12,5 Millionen Euro vergeben, was etwa 77 Prozent entspricht. „Da liegen wir 1,8 Prozent drüber, was etwa 270 000 Euro entspricht.“ Für die Sanierung des Altbaus, die im September 2025 beginnt, bleiben noch etwa 20 Prozent übrig. Sie soll 2026 fertig sein. Dann können die Container abgebaut werden. Die Gesamtfertigstellung mit den Außenanlagen ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Die Grundschule ist für eine Dreizügigkeit geplant, eine Erweiterung ist möglich – so der Architekt auf diesbezügliche Fragen bei einer möglichen Steigerung der Schülerzahlen auch als Schwerpunktschule.