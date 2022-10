WEINGARTEN. In Bellheim verstarb Arnold Andres, gebürtiger Weingartener. Damit ist nach Willibald Gödelmann und Eugen Steegmüller nun auch der letzte der drei Pioniere tot, die vor 60 Jahren den Umschwung in der regionalen Landwirtschaft eingeleitet haben.

Während 1960 Johannes Pratzler (Jopa-Eis) in Roxheim schon eine Fabrik für Tiefkühlkost baute und Vertragsbauern ganze Äcker mit Spinat anlegten, lief es weiter im Süden noch nach altem Muster: Man baute Kartoffeln, Getreide, Dick- und Zuckerrüben an, vor allem aber alles, was man für den eigenen Bedarf brauchte. Die drei jungen Weingartener Hoferben wurden in der Landwirtschaftsschule mit völlig neuem Gedankengut vertraut gemacht. So ermunterte sie ihr Lehrer, die Viehhaltung aufzugeben und dem Allgäu oder der Norddeutschen Tiefebene zu überlassen, wo außer Gras nichts wächst. Außerdem sollten sie die guten Vorderpfälzer Böden für Sonderkulturen nutzen und sich auf wenige Produkte konzentrieren und spezialisieren. Rasch hatte ihr Lehrer seinen Spitznamen weg: der viehlose Heinrich.

Salatsetzlinge für 1000 Mark

So bepflanzten die drei gemeinsam einen Acker mit Salatsetzlingen für 1000 Mark. Das Risiko sollte für jeden überschaubar bleiben, wenn es schief ging. Es ging nicht schief. Im nächsten Jahr hatte jeder schon seinen eigenen Acker mit Salat. Rasch folgten weitere Produkte, vor allem Radieschen. Das alles ergab sich aber nicht ganz ohne Nebengeräusche. Steegmüllers Nachbar fragte einmal: „Wer sell dann den ganze Salat fresse?“ Der Angeredete erklärte, dass genügend Bedarf bestehe. „Un wannd Grumbeere brauchscht?“ Dann kaaf ich se bei deer, erklärte der junge Bauer lachend, woraufhin der Nachbar sich verständnislos die Haare raufte und den Kopf schüttelte: „En Bauer, wu Grumbeere kaaft!“

Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sich das betriebswirtschaftliche Denken durchgesetzt hatte, das anzubauen, was am meisten einbringt. Doch es gewann und die Produktpallette erweiterte sich stets bis hin zu Rhabarber und weiteren Produkten, die man früher allenfalls für sich selbst im Garten angebaut hatte.