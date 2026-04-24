Nach dem Rücktritt des Vorsitzenden im Migrationsbeirat wählen die Mitglieder eine neue Spitze. Zwei Nachrücker melden sich nicht zurück.

Für den Beirat für Migration und Integration (BMI) in der Verbandsgemeinde Jockgrim ist die Zeit ohne Vorsitzenden zu Ende. Bürgermeister Karl Dieter Wünstel lud vergangene Woche zu einer Sitzung des BMI ein, um die Nachfolge für den zurückgetretenen Vorsitzenden zu klären. Neue Vorsitzende des ehrenamtlichen Gremiums ist Dorothea Fuhr. Zu ihren gleichberechtigten Stellvertretern wurden Nadja Franz und Camilo Matos gewählt.

Die Neuwahlen waren notwendig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Reinhard Kalker am 24. Februar sein Amt niedergelegt hat und als Beiratsmitglied zurückgetreten ist. Wenige Tage vorher hatte eine „Krisensitzung“ des Beirats stattgefunden, zu der ebenfalls Wünstel eingeladen hatte. Sie war nach der konstituierenden Sitzung des BMI 14 Monate vorher die erste offizielle und öffentliche Sitzung des achtköpfigen Beirats. Kalker hatte in mehr als einem Jahr den Beirat nicht einmal offiziell einberufen. Dies war einer von mehreren Kritikpunkten an dem ehemaligen Vorsitzenden, die in der emotionsgeladenen Sitzung im Februar erörtert wurden.

Da neben Kalker ein zweites Beiratsmitglied seinen Rücktritt erklärte, wurden zwei Nachrücker berufen. „Wir haben sie angeschrieben und informiert, dass sie in den Beirat nachrücken. Von beiden Personen, die sich bei den Beiratswahlen als Kandidaten aufstellen ließen, haben wir bis heute keine Rückmeldung erhalten. Sie haben weder die Annahme des Amtes bestätigt noch darauf verzichtet,“ erklärte Bürgermeister Wünstel eingangs der jüngsten Sitzung. Da die Nachrücker nicht ausdrücklich auf ihr Amt verzichtet haben, gelten sie per Gesetz jetzt als Mitglieder des Gremiums.

Von den acht Mitgliedern waren letztlich nur drei Personen in die Sitzung gekommen, ein Mitglied hatte sich urlaubsbedingt entschuldigt. Das Wahlergebnis war einstimmig. Fuhr, Franz und Matos wollen konstruktiv mit der Verwaltung zusammenarbeiten. Die Arbeit soll auf mehrere Schultern verteilt werden.