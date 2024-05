Lingenfeld ist um zwei Attraktionen reicher. Bei strahlendem Sonnenschein wurden der neu aufgestellten Holzstockbrunnen am früher im Volksmund „Gänsbuckel“ genannten Bereich und der neu gestaltete Dorfplatz am Rathaus der Verbandsgemeinde übergeben.

„Dies soll ein Platz des Miteinanders und der Kommunikation sein“, sagte Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) bei seiner Begrüßung. Er lobte das ehrenamtliche Engagement bei der Umsetzung. Beide Projekte wurden von der Bürgerschaft in Kooperation mit der Verwaltung und Unterstützung von Sponsoren ermöglicht.

Klar war, es musste etwas geschehen. Der frühere Brunnen auf dem Platz am Rathaus mit seiner kühnen Bogenkonstruktion, die eine Art Wasserwand erzeugen sollte, funktionierte nicht mehr und war bereits jahrelang abgestellt. Bei Veranstaltungen war das Arrangement eher hinderlich. Die Reparaturkosten hätten sich auf mehr als 20.000 Euro belaufen. Zudem wurden hohe Wasser- und Instandhaltungskosten verursacht. „Lingenfeld schwimmt wie viele Gemeinden nicht gerade in Geld“, sagte Kropfreiter.

Was tun? Eine Bürgerbeteiligung brachte erste Ideen, die in einer Arbeitsgruppe weiterentwickelt und von der Landschaftsarchitektin Susanne Wien in eine Planung gegossen wurden.

Steine bei Arbeitseinsatz entfernt

Während eines Arbeitseinsatzes entfernten mehr als 20 Bürgerinnen und Bürger Steine, damit der neue Platz gestaltet werden konnte. Entstanden ist ein mit Bäumen und Sträuchern bepflanztes Karree mit Sitzbänken. Eine weitere Bank, die dem jüngst verstorbenen, sehr für das Gemeinwohl engagierten Lingenfelder Bürger Walter Schnell gewidmet wird, soll noch aufgestellt werden. Schnells Schwester Karen bedankte sich sehr gerührt.

Die beteiligten Firmen arbeiteten zu günstigen Konditionen. Spenden der Sparkassenstiftung, der Scherer GmbH, Germersheim, der Müller GmbH, Eppelheim, und von Kai Alfred Scholl, Garten- und Landschaftsbau Lingenfeld, ermöglichten eine für die Gemeinde kostenneutrale Umsetzung. „Solch ein gemeinsames Projekt zeigt, dass das Dorf lebt“, befand Landrat Fritz Brechtel (CDU).

Vor 100 Jahren viele Brunnen im Dorf

Der schwarze Holzstockbrunnen mit seinem steinernen Wasserbecken ist ein echter Hingucker, wenn man sich der Klosterstraße über die Hauptstraße Richtung Rathaus nähert. Eine Sitzbank lädt zum Verweilen ein. „Der Brunnen trägt zu Lingenfelds Attraktivität bei“, meint der Leiter des Heimatmuseums, Rolf Reinbold. 1925 gab es in Lingenfeld 24 öffentliche und 25 private Brunnen, oft waren es sogenannte Holzstockbrunnen. Bereits 1981 war eine Nachbildung von der Freien Wählergruppe gebaut und auf dem Gelände der ehemaligen Milchzentrale, Ecke Hohesteggasse/Kautzengasse, aufgestellt worden. An genau diesem Ort wurde vergangenes Jahr ein restaurierter Brunnenstock aus Sandstein installiert.

Jetzt haben Reinbold, Norbert Steiger, Matthias Benz und Jürgen Münzer auch den Holzstockbrunnen restauriert und an historischer Stelle neu platziert. Am „Gänsbuckel“ befand sich bereits früher ein solcher Brunnen.