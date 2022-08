Ende Juli hat die Post in der Sandstraße geschlossen, weil sich die Postbank zurückgezogen hat. Anfang August wurde ein Lotto-Tabak-Geschäft mit Brief- und Paketdienstleistungen der Deutschen Post in der Königsstraße 17 eröffnet. Doch die „Poststelle mit Kiosk“ wurde „durch die Untere Bauaufsichtsbehörde am 9. August geschlossen“, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Grund ist, dass der für die Nutzungsänderung erforderliche Bauantrag „erst Ende Juli bei der Kreisverwaltung eingereicht“ wurde. Eine Genehmigung sei bislang nicht erteilt worden, da noch wesentliche Unterlagen fehlten. Einer der offenen Punkte ist dem Kreis zufolge „der Brandschutz“. Geöffnet werden könne das Geschäft mit Postdienstleistungen erst wieder, wenn „die fehlenden Unterlagen vorliegen“, um „in eine weitere Abstimmung, auch mit Fachbehörden (Brandschutz, Gewerbeaufsicht, Ordnungsamt der Stadt) zu gehen“. Nach Angaben des zuständigen Postsprechers seien Architekten dabei, die fehlenden Unterlagen einzureichen. Unter anderem fehlten Hinweisschilder auf Notausgänge beziehungsweise eine Brandschutztür. Päckchen oder Briefe und Einschreiben, die in dem Laden gelagert waren, werden der Post zufolge nochmals versucht zuzustellen. Wenn dies nicht gelinge, erhielten Kunden eine Nachricht, wo sie ihre Einschreiben oder Päckchen abholen können.