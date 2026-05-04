Seit dem frühen Morgen sind Vodafone-Kunden in der Region ohne TV, Internet und Telefon. Die Ursache ist gefunden, die Reparatur läuft – doch noch hält die Störung an.

Bis zu 1050 Vodafone-Kunden haben seit 2.41 Uhr am Montagmorgen kein Kabel-TV, Breitbandinternet und kein Telefon. Grund ist nach Angaben des Unternehmens eine „Störung in einem sehr kleinen Teil des Glasfaserkabelnetzes und Mobilfunknetzes im Bereich Ludwigshafen, Mutterstadt, Bad Dürkheim und Germersheim“. Ursache sei ein Anbindungsfehler: Eine Zufuhrstrecke, über die genau diese Kunden an das Vodafone-Netz angeschlossen seien, sei vorübergehend außer Betrieb. „Zur Behebung der Störung muss ein Kabelschaden beseitigt werden“, heißt es von Unternehmensseite.

Ein Dienstleister hat Vodafone zufolge unmittelbar nach Bekanntwerden der Störung damit begonnen, die Schadensursache und Schadstelle zu ermitteln. Noch in der Nacht haben umfangreiche Messungen und ein Vor-Ort-Termin stattgefunden, bei dem die Schadstelle in der Nähe einer Bahnstrecke gefunden wurde. Die Reparaturarbeiten haben am Vormittag begonnen. Wenn alles glattgeht, „werden diese Arbeiten im Laufe des Tages vollendet sein“, teilt ein Unternehmenssprecher mit und entschuldigt sich für die vorübergehende Unannehmlichkeit.