Netto möchte in Maximiliansau einen Lebensmittelmarkt bauen. Pläne gibt es schon, einen möglichen Standort auch. Doch zunächst müssen noch einige Hürden genommen werden.

Rund 4400 Lebensmittelmärkte betreibt die Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG mit Hauptsitz im bayerischen Maxhütte-Haidhof bundesweit. Geht es nach dem Willen des Unternehmens soll im Außenbereich von Maximiliansau ein weiterer Markt hinzukommen. Als möglichen Standort hat sich Netto ein städtisches Grundstück an der Cany-Barville-Straße ausgeguckt, zwischen Umspannwerk und einem am Ortseingang ansässigen Gartenbau-Unternehmen. Am Dienstag (19 Uhr, Rathaus) wird sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen mit den Plänen befassen, am Donnerstag hat der Ortsbeirat (19 Uhr, Bürgerhaus) das Thema auf der Tagesordnung.

Verantwortlich für die Planung ist die Firma Ratisbona. Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Sitz in Regensburg ist ein Projektentwickler, der nach eigenen Angaben in Deutschland, Portugal und Spanien mehr als 1250 Märkte im Einzelhandelsbereich realisiert hat. Ratisbona möchte im Auftrag von Netto im Wörther Ortsbezirk einen Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 1045 Quadratmetern errichten. Das vorgesehene Grundstück hat eine Fläche von rund 5350 Quadratmetern. Geplant ist zudem ein Parkplatz mit 60 Stellplätzen, inklusive 6 E-Stellplätzen mit den dazugehörigen Ladesäulen. Zum Markt soll auch ein Backshop gehören.

„Wir prüfen unsere Standortstruktur regelmäßig und bewerten dabei sowohl bestehende Filialen als auch mögliche Entwicklungschancen in der Region. Maximiliansau ist für uns grundsätzlich interessant, da wir dort Potenzial für eine moderne Nahversorgung sehen“, teilt Netto auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Seit Dezember 2004 betreibt der Lebensmittel-Discounter nur wenige Kilometer von Maximiliansau entfernt in der Wolfsgewanne 3 in Wörth bereits eine Filiale. Zu der Frage, ob diese Filiale geschlossen wird oder erhalten bleibt, sollte das Projekt in Maximiliansau umgesetzt werden, wollte sich Netto nicht äußern.

Laut Sitzungsvorlage weist der Regionalplan für das ins Auge gefasste Gelände einen regionalen Grünzug sowie ein Vorbehaltsgebiet für den Hochwasserschutz aus. Zudem verstoßen die Pläne gegen das Landesentwicklungsprogramm sowie den Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. Laut Stadtverwaltung ist eine rechtskonforme Bauleitplanung nur nach Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens möglich.

Ein weiteres Problem ist der sogenannte Riestergraben, der sich unmittelbar an das Grundstück anschließt. Dieser kann aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht überbaut oder verrohrt werden. Die zuständige Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz begründet das damit, dass eine Verringerung der Abflusskapazität insbesondere bei hohen Rheinwasserständen zu Problemen führen könnte.

Aufgabe von Ortsbeirat und Ausschuss ist es nun, darüber zu entscheiden, ob das Gelände grundsätzlich für den Bau eines Lebensmittelmarkts infrage kommt. Sollten die Gremien das Projekt befürworten, müsste die Verwaltung prüfen, wie es sich trotz der entgegenstehenden landesplanungsrechtlichen und wasserechtlichten Vorschriften umsetzen ließe. „Konkrete Zeit- oder Baupläne für eine mögliche Filiale in Maximiliansau gibt es derzeit noch nicht“, teilt Netto mit.