Fast zehn Jahre ist es her, dass der Penny-Markt in der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld geschlossen wurde. Seitdem wünschen sich viele Bürger, dass sich wieder ein Discounter im Ort ansiedelt. Jetzt scheint es tatsächlich zu klappen. Und im Umfeld des Markts ist noch mehr geplant.

Versuche, eine Discounter-Kette nach Lingenfeld zu locken, gibt es schon länger. Zum Teil waren Pläne für das Gelände in der Schwegenheimer Straße auch schon recht weit