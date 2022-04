Karlsruhe. Die Anti-Atom-Initiative Karlsruhe ruft anlässlich des Jahrestages der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zu einer Kundgebung am Montag, 25. April, um 17 Uhr am Karlsruher Marktplatz auf.

Jeden Tag könne es zu einem Super-GAU in einem Atomkraftwerk kommen, so die Organisatoren. „Zum ersten Mal reden wir am Tag der Atomkatastrophe von Tschernobyl nicht nur von der verheerenden Explosion des Atomreaktors in der Ukraine, sondern auch von einer real existierenden Bedrohung durch direkten Beschuss oder einen zufälligen Treffer durch eine verirrte Bombe oder Rakete auf einen Atomreaktor in einem Krieg“.

Das Atomkraftwerk Tschernobyl war seit der Einnahme durch russische Einheiten Ende Februar zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten. Die Internationale Atomaufsichtsbehörde wusste lange nichts über den Zustand der stillgelegten Anlage. Russische Streitkräfte haben zudem im März das größte Atomkraftwerk Europas, Saporischschja, angegriffen und eingenommen.

Nun will die EU Atomkraft als nachhaltig und sicher einstufen. In Europa gebe es derzeit 105 Atomreaktoren. Wenn Atomkraft in die EU-Taxonomie aufgenommen wird, werden weitere AKWs gebaut, befürchten die Atomkraftgegner und lehnen ein “Grünwaschen“ von Atomkraft als Rückschritt für die Energiewende ab. „Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Wir sagen Nein zu Waffenlieferungen und bleiben bei einem klaren Ja zu Abrüstungsverhandlungen über die Abschaffung aller Atomwaffen“.