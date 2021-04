Trecker und Transporter krachen im Nebel aufeinander. Am Dienstagmorgen fuhr ein 32-jähriger Traktorfahrer von einem Feldweg auf die Landstraße 540 in Fahrtrichtung Bellheim. Zu diesem Zeitpunkt war die Sicht auf dieser Strecke durch starken Nebel eingeschränkt. Ein Transporter fuhr ebenfalls auf der Landstraße in Richtung Bellheim und war in Anbetracht der schlechten Sichtverhältnisse zu schnell unterwegs. Dadurch übersah er den vorausfahrenden Traktor und fuhr auf diesen auf. Bei diesem Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Beifahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße zeitweise gesperrt werden.