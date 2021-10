Nach der Havaria von zwei Schiffen auf dem Rhein sind seit Mittwoch bis zu fünf Baggereinheiten vor Ort im Einsatz, um die Fehltiefen im sogenannten Hagenbacher Grund zu beseitigen. Am Donnerstag wurden insgesamt zirka 2800 Kubikmeter Kies gebaggert, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein am Freitagabend mit.

Am Freitag hätten sich die Baggermaßnahmen im Bereich der größten Fehltiefen konzentriert, um die Tiefeneinschränkungen für die Schifffahrt in der Notfahrrinne soweit wie möglich zu reduzieren. Der zurzeit in den Morgenstunden auftretende Nebel erschwere zusätzlich die Arbeiten vor Ort, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher werde bis Einbruch der Dunkelheit gebaggert.

Zeitgleich zu den Baggerungen am Samstagvormittag finden Zug um Zug die Peilungen in der Strecke statt. Anhand der Ergebnisse dieser Peilungen werde entschieden, ob und unter welchen Bedingungen die Schifffahrt freigegeben werden könnte, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein.