Der Naturschutzverein hat in den letzten Tagen in der Gewanne „In den sechzehn Morgen“ eine weitere Fläche ökologisch aufgewertet.

Der Verein betreut seit mehr als acht Jahren zwei Grünstreifen in der Rülzheimer Gemarkung, die ihm von der Ortsgemeinde zur ökologischen Aufwertung überlassen wurden. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, diese ursprünglichen Schutzflächen wieder vollständig zu renaturieren“, so der Vorsitzende des Vereins, Reinhold Hartweg.

Der in der Gewanne „Im Mehlsee“, links des Betonwegs Richtung Herxheimweyher gelegene Grünstreifen wurde erstmals im Jahr 2016 mit einheimischen Gehölzen bepflanzt. Seitdem entwickelt er sich prächtig, wie Hartweg mitteilte. Der andere Grünstreifen weise neben wenigen großen Ahornbäumen keinen weiteren Bewuchs auf und sei für die dortige Tierwelt deshalb weitgehend wertlos. Nun haben sich einige Vereinsmitglieder daran gemacht, diesen Zustand zu ändern. Da nur Bäume und Sträucher in Frage kamen, „die unserer Tierwelt von Nutzen sind“, wurden Hainbuchen, Maulbeerbäume, Felsenbirnen, Rot-, Weiß-, Schwarz- und Sanddorn angeschafft, darunter Exemplare von bereits stattlicher Größe. Ermöglicht hat diesen Kauf eine mehr als großzügige Spende der Jagdgenossenschaft Rülzheim. Elf Helfer haben mit Spaten, Schaufeln, Rechen und Leitern zuerst Löcher in den Boden gebuddelt und etwa 30 Bäume und Bäumchen gepflanzt und die etwas größeren mittels Pflöcken und Stricken windsicher festgezurrt.

Die Jagdgenossenschaft hat nach Angaben ihres Vorsitzenden, Hubert Dudenhöffer, bereits eine weitere Unterstützung für kommende Anpflanzungen auf dieser Bodenschutzfläche in Aussicht gestellt hat. rud