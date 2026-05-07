Bei einer Naturführung bei Pleisweiler-Oberhofen erfahren Teilnehmer mehr über Artenvielfalt, Schäferei und das Biosphärenreservat Pfälzerwald.

Unter dem Titel „Per Anhalter durch Wald, Wiese und Weide“ findet am Sonntag, 10. Mai, eine Naturführung im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz am Friedhof in der Schlossstraße in Pleisweiler-Oberhofen.

Die rund dreieinhalbstündige Tour führt über etwa 4,5 Kilometer durch Wald- und Offenlandbereiche rund um den Zimmerberg und den Wolfsteig. Dabei erhalten die Teilnehmer Informationen über das UNESCO-Biosphärenreservat sowie über das Projekt „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“.

Entlang des Weges werden typische Baumarten des Pfälzerwalds wie Eichen, Kastanien und Buchen vorgestellt. Anschließend führt die Strecke durch Weinberge, Wiesen und Magerrasenflächen mit wilden Kräutern und Streuobstwiesen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Bedeutung der Beweidung durch Schafherden für den Naturschutz. Nach Angaben der Veranstalter profitieren seltene Insekten, Vögel und Orchideen von dieser Form der Landschaftspflege. Thematisiert wird auch, wie Tiere Samen und andere Naturmaterialien im Fell transportieren und so zur Verbreitung von Pflanzen beitragen.

Die Führung leitet Heidrun Knoch, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin. Die Teilnahme kostet 14 Euro, Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren zahlen acht Euro. Kinder bis sechs Jahre nehmen kostenlos teil.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Hunde sind nicht erlaubt. Weitere Informationen und die Buchungsmöglichkeit gibt es unter https://naturfuehrer-pfalz.de/veranstaltungen/.