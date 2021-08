Ein Naturbeobachter hatte am Donnerstagmorgen eine tote Person in der Alb bei Ettlingen gemeldet. Nach der Meldung des Zeugen fand sie Polizei eine tote Frau im Wasser der Alb in der Nähe der Pforzheimer Straße. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der Leichnam schließlich geborgen. Zunächst war die Identität der Toten unklar. Am Freitagvormittag ergaben sich dann Hinweise zu einem Vermisstenfall aus Bruchsal. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um die als vermisst gemeldete 76 Jahre alte Frau handelt. Wie die Frau zum Auffindeort gelangte, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise auf ein Verbrechen liegen derzeit aber nicht vor. Eine Obduktion soll nun Aufschlüsse zur Todesursache geben.