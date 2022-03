Die Umweltwoche findet in Hagenbach von Montag bis Sonntag, 14. bis 20. März, statt. Die Stadt ruft alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Kitas, Schulen und Gewerbetreibenden dazu auf, sich zu beteiligen. Neben Müllsammelaktionen seien eigene kleine und größere Projekte möglich. Dem Gestaltungsspielraum sind laut Mitteilung der Stadt keine Grenzen gesetzt: zum Beispiel Samen insektenfreundlicher Pflanzen in einem Balkonkübel oder im Garten aussäen oder beim Spaziergang Unrat sammeln nach dem Motto „Dein Müll. Mein Zuhause“. Der gesammelte Müll kann in einem von der Stadt auf dem Bürgermeisterplatz bereitgestellten sogenannten Umwelthänger entsorgt werden. Der Bauhof kümmert sich um den Abtransport. Bereitgestellt werden auf dem Bürgermeisterplatz neben Handschuhen, Mülltüten und Greifzangen auch Tütchen mit einer heimischen Saatgutmischung zur Förderung der Artenvielfalt, die mitgenommen und zuhause ausgesät werden darf. Weitere Anregungen der Stadt zur Teilnahme an der Umweltwoche: einen Tag aufs Auto verzichten, sich über umweltfreundliche Energiequellen informieren oder sich Gedanken machen, wie sich eine nachhaltige Lebensweise mit kleinen Beiträgen unterstützen lassen könnte. Ideen und Taten kann man der Stadt per E-Mail: rathaus@hagenbach.de oder per WhatsApp an 0176 966 09208 mitteilen.