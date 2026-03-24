Auf den Altrheingewässern bei Germersheim werden wieder Nachenfahrten angeboten.

Die Fahrten mit leisen elektrisch angetriebenen Booten dauern rund zwei Stunden, an Bord ist ein Bootsführer, der sich mit der Flora und Fauna der pfälzischen Rheinauen auskennt, so die Stadt. Die durch regelmäßige Überschwemmungen geprägte Auenlandschaft verfügt über eine besondere Natur, die sich vom Wasser aus anders und teilweise besser beobachten lässt als vom Ufer. Eine Vielfalt an amphibischen Tieren und Pflanzen, die in dieser geschützten Landschaftsform leben, lassen sich bei einer Nachenfahrt beobachten, wirbt die Stadt für das Angebot. Auch die Entstehung und Geschichte des Rheins spielt bei den Fahrten eine Rolle.

Laut Stadtverwaltung soll die Nachen-Saison bis 14. Oktober dauern.

Öffentliche Fahrten werden Sonntag im Monat und an Feiertagen um 10 Uhr angeboten. Weitere Termine und individuelle (Gruppen-) Termine auf Anfrage. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder ab 6 Jahren 6 Euro. Ein komplettes Boot mit bis zu 12 Sitzplätzen zu mieten, kostet 110 Euro. Eine Anmeldung wird immer benötigt!

Die Stadt weist darauf hin, dass auch Vogelstimmenfahrten, Sonnenaufgangsfahrten, Sonnenuntergangsfahrten, Chill-out-Fahrten, Kräuterfahrten, Nachenfahrten für (Geburtstags-) Kinder, Schulklassen und Kindergärten angeboten werden.

Infos und Buchungen

germersheim-erleben.eu, E-Mail tourist-info@germersheim.eu

Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor, Europaplatz 1, Telefon 07274 960 -301-, 302, -303