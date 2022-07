„Neophyten in der Innenstadt“ ist das Motto eines etwa zweistündigen Spaziergangs am Sonntag, 10. Juli, 15 Uhr, der zusammen mit dem naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe und dem Naturschutzzentrum Rappenwört angeboten wird. Denn nicht nur viele gepflanzte Straßenbäume haben ihre Heimat in anderen Kontinenten, sondern auch viele der in der Karlsruher Innenstadt wild wachsenden Pflanzenarten. Nahezu aus allen Erdteilen stammen die exotischen Einwanderer, zum Beispiel aus Australien, Südafrika, Ostasien und Nordamerika. Manche Neophyten wachsen verborgen in Pflasterfugen und Lichtschächten, andere stechen ins Auge wie der Götterbaum mit seinen großen Blättern. Anmeldung unter 0721 950470, info@nazka.de. Der Treffpunkt ist vor dem Haupteingang des Naturkundemuseums, die Teilnahme ist kostenfrei.