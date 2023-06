Fluggäste sollten ihre Reisepläne prüfen: Von Montag bis Freitag findet diese Woche die NATO-Militärübung „Air Defender 2023“ statt. Ein weiterer Zeitraum ist vom 19. bis 23. Juni. Während dieser Tage kommt es zu zeitlich begrenzten Sperrungen der Lufträume. Der südliche Korridor reicht von Bayern bis nach Rheinland-Pfalz, entsprechend können auch Flüge vom Baden-Airpark zum Beispiel hinsichtlich Verspätungen betroffen sein.

Die Auswirkungen auf die Flüge am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ließen sich nicht vorhersagen, heißt es am Montag auf der Homepage des Baden-Airparks. Daher werden alle Fluggäste gebeten, auf Informationen der Fluggesellschaften zum aktuellen Flugstatus zu achten, zum Beispiel auf deren Websites. Flugplanänderungen würden zudem im Tagesflugplan auf der Website des Flughafens kommuniziert. Dort war am Montagnachmittag zu sehen, dass einige Flüge mit bis zu 45 Minuten Verspätung gestartet sind. Auch bei den Landungen gab es Verspätungen.