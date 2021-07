Am Mittwoch, 14. Juli, ist in Frankreich Nationalfeiertag. Auch im Elsass wird an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 und an das Föderationsfest im Folgejahr gedacht. In vielen Orten gibt es Feste mit Musik und Tanz. In Wissembourg findet am Mittwoch ab 18 Uhr eine Militärparade zum Place de la République statt. In Lauterbourg ist für Dienstagabend gegen 21.30 Uhr das große traditionelle Feuerwerk angekündigt. Im Vorfeld gibt es Musik von der Band Top Soirée am Place du Château. In Seltz ist ein Feuerwerk für Mittwoch, 22.30 Uhr geplant. Im Vorfeld spielt die Band Santa Lucia auf. Aufgrund der Corona-Maßnahmen kann es Einschränkungen geben.