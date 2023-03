Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch wenn die neue Hoheit Nathalie Göller in Herxheim aufgewachsen ist, also quasi ein fremdes Gewächs im Ort ist, so hat sie doch Zwiebelwurzeln – ganz tief reichende sogar.

In vielen Gemeinden gibt es Probleme, Nachwuchs für den Dorfadel zu finden. Posten wie der Faschingsprinz oder Weinprinzessin sind zeitaufwendig. Und nicht jeder liebt es, auf der Bühne zu