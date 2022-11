„Der Karnevalsverein Lustavia kehrt heim“, so werben die Lustadter Narren für ihre Eröffnung der Faschingskampagne 2022/2023. Gleich aus drei Gründen werden sie am Samstag, 12. November ab 19.11 Uhr so richtig feiern. Zum einen natürlich, da ihre liebste Jahreszeit, die fünfte, närrische Jahreszeit beginnt, zum anderen da es nun wieder möglich ist gemeinsam Fasnacht zu feiern und das sogar wieder zuhause in Lustadt.

„Im vergangenen Jahr konnten wir zum Eröffnung der Kampagne im Bürgerhaus in Westheim feiern“ sagt Schriftführerin Charlotte Rahn, „dieses Jahr sind wir jetzt endlich wieder in Lustadt, hoffen auf eine komplette Kampagne und sind hochmotiviert“. Die Mitglieder des Vereins würden sich riesig darauf freuen, endlich zu zeigen, was sie in den letzten Wochen und Monaten erarbeitet haben und die Kinder und Jugendlichen freuten sich darauf, endlich im Gardekostüm auf der Bühne zu stehen. „In zwei Halbzeiten bieten wir unserem Publikum ein vielfältiges Programm bestehend aus Bütten, Sketchen und Tänzen“ kündigt Rahn an, „und im Anschluss wollen wir in der dritten Halbzeit mit DJ und einer, durch den Turnverein Lustadt angebotenen, Cocktailbar dann so richtig Gas geben“.

Info



Narrenfete Karnevalsverein Lustavia, Samstag, 12. November, TV Halle Lustadt, Einlass 18 Uhr, Beginn 19.11 Uhr, Tickets an der Abendkasse.