Nach mehreren Jahren Pause endlich wieder ein Faschingsumzug in Wörth – freuten sich wohl viele Wörther Bürger und strömten scharenweise in die Straßen von Altwörth, wo dieser stattfand. Zum ersten Mal trug dafür die Stadt die Verantwortung,

Das Veranstaltungs- und Sicherheitskonzept für den Wörther Faschingsumzug am Samstagnachmittag hatte diesmal die Stadt Wörth erstellt. „Dieses hat einwandfrei geklappt“, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Samuel Dornbusch am Ende der Veranstaltung erleichtert. Unterstützt wurde er dabei von seinem kommunalen Vollzugsdienst und durch die Dienste aus Jockgrim, Kandel, der Kreisverwaltung sowie von der Polizei, der Feuerwehr, dem DRK und einem privaten Security-Team. Den Zuganfang machten die Altrhein-Narren, die bisher die Organisation hatten und jetzt für die komplette Zugaufstellung zuständig waren. 23 Gruppen – 15 mit Wagen, acht per Fuß oder per Fahrrad wie der Radsportclub Wörth unterhielten die Zuschauer – teils auch mit dröhnender Musik. An einheimischen Gruppen waren noch die Handballabteilung des TV, der TVI, eine Gruppe „Do-Mädchen & Friends“, die Lebenshilfe, die örtliche Feuerwehr mit einem kleinen alten Leiterwagen sowie die „Eischeens“ aus Maxau vertreten. Die großen, bewundernswerten Wagen kamen aus den Nachbargemeinden Jockgrim, Hagenbach, Neuburg, Berg sowie aus dem badischen Raum.