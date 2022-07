Die katholische Pfarrei veranstaltet am Sonntag, 17. Juli, ein Nardinifest. Das Fest steht im Zeichen des Nardini-Jubiläums im vorigen Jahr und holt somit den 200. Geburtstag des Pfarreipatrons Paul Josef Nardini nach. Der Priester und Sozialreformer kam 1821 in Germersheim zur Welt. Der Festtag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus und gleichzeitig einem eigenen Kindergottesdienst. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Um 13.30 Uhr wird der „Markt der Möglichkeiten“ eröffnet: Gruppierungen aus der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini stellen sich vor und gestalten den Nachmittag mit – unter anderem mit einem biblischen Erzählzelt, Spielen für Jung und Alt, Tanz und Artistik, Eindrücken aus einer Nardinischule in Indien, Bastelangeboten sowie einer Filmvorführung über Paul Josef Nardini. Um 16 Uhr findet ein offenes Singen statt. Das Fest endet um 17 Uhr mit einer Abschlussandacht im Klosterhof.