Die Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini (1821 bis 1862) feiert den 200. Geburtstag ihres Namenspatrons. Mitglieder der Pfarrei haben Kollegen, Vertreter der Stadt und Menschen in sozialen Diensten gefragt, warum der in Germersheim geborene Priester, Ordensgründer und Sozialreformer heute noch ein Vorbild sein kann.

„Paul Josef Nardini kann ein Vorbild sein, weil er nie aufgegeben hat, sich für Arme, Kranke und Schwache einzusetzen! Trotz aller Schwierigkeiten, die ihm von staatlichen Stellen und sogar der Kirchenleitung in den Weg gelegt wurden“, sagt Rita Rösch, Sozialreferentin der Germersheimer Pfarrei. Der Hochschulseelsorger Nico Körber meint: „Nardini ging es in erster Linie um die Menschen seiner Zeit und nicht um die Kirche. Das finde ich vorbildlich.“

Paul Josef Nardini wurde 1821 in Germersheim geboren und wirkte als Priester in Pirmasens. Um der Armut und der Not in der jungen Industriestadt zu begegnen, gründete er 1855 die Schwesterngemeinschaft der „Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie“ (Mallersdorfer Schwestern). Die Ordensfrauen nahmen sich der verwahrlosten Kinder in der Pfarrei an und kümmerten sich um alte und kranke Menschen. So steht es auf der Nardini-Homepage (www.nardini.de) der Diözese Speyer.

„Ein Mann mit einem großen Herz“

Mit nur 40 Jahren starb Nardini 1862 in Pirmasens. 2006 wurde er im Speyerer Dom seliggesprochen. Nardinis Strahlkraft wirkt bis heute nach: „Ein Mann mit einem großen Herz“, sagt Petra Mohr, Leiterin der Nardini-Schule Germersheim. „Erfüllt und getragen von der Liebe Gottes hat er diese an die Menschen weitergegeben, vor allem an die, die wenig Liebe und Geborgenheit im Leben erfahren.“ Für Bürgermeister Marcus Schaile ist Paul Josef Nardini ein Vorbild , „weil er in seinem Leben den Dienst an anderen Menschen zur obersten Priorität gemacht hat. Sein außerordentliches soziales Bewusstsein und die daraus resultierende aufmerksame Fürsorge für seine Mitmenschen, die Nardini mit aller Konsequenz verfolgt hat, beeindrucken mit zutiefst und können allen modernen Dienstleistenden auch heute noch ein Vorbild sein.“

Brigitte Becky, Ehrenamtliche der Pfarrei, sagt: „Paul Josef Nardini kann ein Vorbild sein in allen christlich-sozialen Fragen, ein Sozialreformer, ein Priester und Helfer in allen Nöten. Paul Josef Nardini verkörperte die christliche Nächstenliebe, sehr nahe an und mit den Menschen, bis zu seinem frühen Tod. Sein Priestertum war gelebte Caritas.“

Ausstellung tourt durch Gemeinden

„Er widmete sein Leben auch gegen Widerstände für die Armenseelsorge“, sagt Werner Seessle, Initiator der Tafel. „Auch in heutiger Zeit vergrößert sich die Schere zwischen Arm und Reich. So wächst die Altersarmut auch bei den sogenannten ,Normalbürgern’. Und bei Kindern aus den sozialen Brennpunkten schwindet die Chancengleichheit mehr und mehr. Es gibt dazu vielerlei Ansätze zur Hilfe. So gibt zum Beispiel der Staat Geld und die Tafeln helfen mit Lebensmitteln. Dass Menschen aber mehr als nur einer materiellen Versorgung bedürfen, durfte ich in meinem Ehrenamt erfahren. Es geht hierbei um einen ganzheitlichen Ansatz mit persönlicher Ansprache. In diesem Punkt ist Nardini für mich ein Vorbild.“

Die Zitate und Gedanken weiterer Bürger zu Nardini sind auch in einer Ausstellung über das Leben des Seelsorgers wiedergegeben. Seit Dienstag ist sie im Schaufenster des Schuhgeschäfts Köhler in der Ludwigstraße aufgebaut. Ab 24. August soll sie durch die Gemeinden der Pfarrei wandern: Sondernheim, Lingenfeld, Schwegenheim und Westheim.