Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pläne für einen Discounter und weiteren Wohnraum im Norden Lingenfelds klingen vielversprechend.

Es lässt sich wenig aussetzen an dem, was für das Gebiet westlich der Schwegenheimer Straße und nördlich der Königsberger Straße in Lingenfeld geplant ist. Nicht nur, dass