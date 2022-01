Im Germersheimer Stadtverkehr gibt es Veränderungen auf mehreren Linien. Bei Fahrten kommen Haltestellen dazu, außerdem wird ein Haltepunkt verlegt. Das teilte die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH am Freitag mit.

Die bisher als Liniennummer 592 (früher unter Fahrtnummer 209) verkehrende Fahrt 590-257 wird bis Germersheim Stadthalle verlängert. Mit beiden Fahrten werden erstmals mit der Linie 590 die Haltestellen Krankenhaus sowie Konrad-Adenauer-Straße angebunden. Am Bahnhof Germersheim profitieren Fahrgäste von Anschlüssen unter anderem auf den Regionalexpress nach Speyer, Mainz sowie zur Stadtbahn nach Karlsruhe, Wörth und Fahrtmöglichkeiten in das Gewerbegebiet Nord von Germersheim. Die Realschule in Lingenfeld bleibt mit beiden Fahrten über die Haltestelle Siedlung angebunden.

Außerdem gibt es Veränderungen an einer Haltestelle: Der bisher gegenüber der Geschwister-Scholl-Schule und der Nardini-Schule bediente Haltepunkt westlich der Haltestelle Germersheim Römerweg wird auf die Schulseite in die Friedrich-Ebert-Straße verlegt und in den Fahrplänen als Steig 2 kenntlich gemacht. Alle die Haltestelle Römerweg bedienenden Fahrten der Linien 590 und 599 fahren zukünftig den neuen Haltepunkt in der Friedrich-Ebert-Straße an, „ein Wechseln der Straßenseite wird für Schüler somit obsolet“, heißt es in der Pressemitteilung.

Darüber hinaus bedienen zukünftig alle ab Stadthalle zum Römerweg verkehrenden Fahrten der Linien 590 und 599 zukünftig die Haltestelle Wasserturm sowie auf dem Rückweg zur Stadthalle zusätzlich die Haltestelle Konrad-Adenauer-Straße.