Am Donnerstag, 7. Oktober, um 8 Uhr öffnet „Nahkauf Nuber“ zum ersten Mal seine Pforten. Der neue Markt tritt an die Stelle des „Nah & Gut“-Marktes von Werner Jetter, der seinen Schwiegersohn und neuen Inhaber Florian Nuber auch weiterhin unterstützen wird. Nuber setzt wie schon Jetter auf regionale Produkte und bietet neben Fleisch von der Metzgerei Hormuth (Hördt) auch einen Lebensmittel-Lieferservice und einen Backshop an. Zudem ist der Markt künftig durchgehend geöffnet.

Zu den regionalen Zulieferern gehören unter anderem der Jägerhof (Eier und Nudeln) und der Burgerhof aus Neupotz (Gemüse), die Brauerei Park-Bellheimer und Bauer Weiler aus Schaidt (Kartoffeln). „Mein Ziel ist es, das Einkaufserlebnis persönlich zu machen und auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, wie es schon mein Schwiegervater gemacht hat“, erklärt Florian Nuber. Der studierte Logistikingenieur und Vater eines Sohnes ist 33 Jahre alt und wohnt in Hagenbach.