In den vergangenen Tagen kam es am Saalbachkanal in Graben-Neudorf immer wieder zu kleineren Waldbränden unmittelbar am Wegrand: Die Feuerwehr rückte am 27. und 31. Mai sowie am Pfingstmontag aus, um die Brände zwischen der Bundesstraße 35 und der Kanalstraße zu löschen. Aufgrund der Häufigkeit am gleichen Ort geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus.

Zuletzt kam es am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu einem Waldbrand. Die Löscharbeiten umfassten eine Fläche von rund 10.000 Quadratmeter Wald. Außerdem geriet laut Polizei am Pfingstmontag gegen 23.45 Uhr ein Holzstapel in Oberhausen-Rheinhausen in Brand. Auch hier war die Feuerwehr gefordert.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Bränden sollen sich bei der Polizei Philippsburg unter der Nummer 07256 93290 melden.