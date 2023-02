Der Sandstein am Setzfeldsee, der an die Flurbereinigung anlässlich des Polderbaus erinnert, ist gerade mal zwei Wochen enthüllt und wurde schon, offenbar mutwillig, beschädigt. Jemand habe ein Stück der Inschrift „mit dem Meisel rausgehackt“, vermutet Bürgermeister Roland Bellaire. Er hat den Schaden am Mittwoch begutachtet und abends den Gemeinderat informiert. „Das ist ein starkes Stück“, so Bellaire.

Der rund 12 Tonnen schwere Stein steht seit November am Anglerheim, wurde aber erst Mitte Januar mit „großem Bahnhof“ und einem Festakt offiziell eingeweiht. Er steht als Symbol für die Flurbereinigung zum Bau des Hochwasserrückhalteraums Wörth-Jockgrim. Sie hatte 2005 begonnen und ist kürzlich abgeschlossen worden. Der oder die Übeltäter haben sich an der Inschrift zu schaffen gemacht und Buchstaben entfernt: Statt „Unternehmensflurbereinigung“ ist nun „Unternehmens...reinigung“ zu lesen.

Der Stein selbst wurde von zwei Neupotzer Bürgern gestiftet. Die restlichen Kosten, unter anderem für Montage sowie Bearbeitung des Bildhauers, hatten die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) und das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) übernommen. Unterm Strich war ein fünfstelliger Betrag zusammengekommen. Die Gemeinde möchte Anzeige erstatten.