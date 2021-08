Vier junge Turmfalken haben derzeit ihr Zuhause im Kirchenturm des Klosterdorfs und werden von den Eltern versorgt. Ein wachsamens Auge haben auch die Männer des örtlichen Vogelschutzvereins.

Denn die Vögel stehen unter strengem Artenschutz und dementsprechend groß war die Freude als Kurt Gabriel vor etwa drei Wochen die Eier in dem Nest entdeckte. „Seit 10 Jahren haben wir schon Turmfalken. Es ist immer dasselbe Paar, das seinen Nachwuchs hier groß zieht“, erzählt er. Es geht durch die Kirche hoch zur Orgel und von dort durch den Kirchenspeicher und an den Glocken vorbei, die kurz darauf ordentlich bimmeln und den Sakralbau in Schwingungen versetzen. Noch eine steile Leiter erklimmen – Achtung, Taubendreck – und durch einen schmalen Spalt schlüpfen und da ist das Nest zu sehen. 24 Jungvögel sind von dort, aus dem schmalen Spalt in der Kirchenmauer, bereits hinaus in ein eigenständiges Vogelleben geflogen.

Ein Junges stürzt aus Fenster

Und dann wird deutlich, dass die Höhe den Turmfalken einerseits zwar Schutz vor Feinden und der Witterung bietet, andererseits aber auch nicht ungefährlich ist. Denn ein Vögelchen plumps aus dem Spalt heraus und landet auf dem Kirchenvordach. Aber kein Grund zur Sorge: „Die Eltern füttern das Tier auch dort weiter“, geben Kurt Gabriel und Rainer Doll Entwarnung. Das passiere öfter. Noch etwa zwei Wochen, so ihre Einschätzung, sind die Tiere auf ihre Eltern angewiesen. Dann können sie selbst ihre Flügel ausstrecken und die ersten Flugversuche starten.

Vogelschutzverein ist aktiv

Wachsame Vogel- und Menschenaugen sind also auf die vier gefiederten Geschwister gerichtet. Und auch unweit der Kirche, bei der Grundschule, flattert es ordentlich im Nest. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten, sind im Hördt drei Jungstörche geschlüpft und haben sich prächtig entwickelt. Kurt Gabriel und Christian Reis haben den Nachwuchs von Meister Adebar bereits beringt.

Zum Verein: Auf Nachwuchssuche

Der Vogelschutzverein hat derzeit rund 40 Mitglieder, von denen laut Vorstand Rainer Doll 75 Prozent um die 80 Jahre alt sind. Man wünsche sich dringend neue Mitglieder. Die Hauptaufgabe der Vereins liegt im Vogelschutz. Über 100 Nistkästen im Eichtal werden betreut. Die Mitglieder kümmern sich unter anderem aber auch um die Pflege des Vogellehrpfades, die Winterfütterung und die Vogelzählung. Und auch bei Fragen von Privatpersonen stehen die Vogelschützer mit Rat und Tat zur Seite. Wer beispielsweise einen Vogel gefunden hat und nicht weiß, was zu beachten ist, kann sich an Rainer Doll unter 07272-76151 wenden.