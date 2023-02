Armin Lutzke trat 2017 als parteiloser Kandidat bei der vergangenen Bürgermeisterwahl in der Stadt Germersheim an. Unterstützt wurde er damals von der AfD, auch wenn er immer auf seinen parteilosen Status beharrte und dies auch kommunizierte. Bei der jüngsten Kommunalwahl stand er als parteiloser auf der Liste der AfD und wurde in den Stadtrat gewählt. Doch bereits nach kurzer Zeit verließ er die Fraktion und war politisch ohne Heimat. Auf die Frage warum sagte er nur, dass sich gezeigt habe, dass seine politischen Vorstellungen sich von denen der AfD unterschieden. „Seit 2022 bin ich Mitglied im Landesverband der FWG Rheinland-Pfalz und seit Jahresbeginn im Stadtverband der FWG Germersheim-Sondernheim“, sagt Lutzke. Damit ist er in derselben politischen Gruppierung wie sein Bruder Bodo Lutzke, der Ortsbürgermeister Schwegenheims ist. Durch seinen Wechsel zur FWG haben sich im Germersheimer Stadtrad die Stimmverhältnisse etwas verschoben. Das löste in den Ausschüssen Neuwahlen aus. Sämtlichen Vorschlägen wurde von den Mitgliedern des Stadtrates einstimmig entsprochen.