Für ein Bauvorhaben auf einem Grundstück in der Mittleren Ortsstraße wird die Gemeinde keinen Bebauungsplan erstellen. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Der Bauherr hatte beantragt, für den rückwärtigen Bereich seines Grundstücks einen Bebauungsplan (B-Plan) zu erstellen, damit er dort ein zweistöckiges Gebäude errichten kann. Die Kosten dafür hätte er übernehmen müssen. Da die Bautiefe aber die vorhandenen Bautiefen der auf dem Nachbargrundstücke bestehenden Kettenhäuser überschreitet und daher ein „Einfügen in die Umgebung“ nicht gegeben ist, ist hierfür keine Baugenehmigung zu bekommen. Um dies zu erreichen, müsste der Bauherr die Bautiefe verringern, was er eigentlich aber nicht möchte.

Aus Sicht der Verwaltung spricht zwar „grundsätzlich nichts gegen eine Nachverdichtung“ an dieser Stelle, da in der Nachbarschaft bereits durch B-Pläne ein Bauen in 3. Reihe ermöglicht wurde, fraglich sei aber, ob für ein Einzelvorhaben ein B-Plan erstellt werden sollte oder ob dem Bauherrn nicht eine Umplanung zuzumuten sei, damit sich sein Bauvorhaben in die Umgebungsbebauung einfügt. Daher folgte der Gemeinderat der Empfehlung des Bauausschusses und beschloss einstimmig, keinen B-Plan zu erstellen.