Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei in der Germersheimer Straße in Lingenfeld die Geschwindigkeit. Zwischen 23 und 24 Uhr hielt die Polizei acht Verkehrsteilnehmer an, da sie zu schnell fuhren. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 55 Stundenkilometern gemessen; erlaubt waren zur Nachtzeit 30. Die Fahrerin muss laut Polizeibericht mit einem Punkt und einem Bußgeld von 115 Euro rechnen.