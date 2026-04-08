Er hat den Fußball und sein Heimatdorf geliebt und Senioren unterstützt. Nun ist Günter Becht im Alter von 80 Jahren verstorben.

Er sei „ein richtiger Hördter“ und möchte nirgendwo anders leben. Das sagte Günter Becht im vergangenen Oktober im RHEINPFALZ-Gespräch. Kurz zuvor hatte er seinen 80. Geburtstag gefeiert und der Sportverein hatte ihn zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Günter Becht war jahrzehntelang im Dorf- und Vereinsleben verankert.

In vielen Vereinen zuhause

Becht liebte Fußball und er liebte seinen TuS 04 Hördt. 70 Jahre war er Mitglied, 20 Jahre lang Vorsitzender und zeitlebens für den Verein im Einsatz. Er war außerdem Mitbegründer des Tennisvereins und aktiv im Angelsportverein sowie im Vogelzuchtverein. In zwei Legislaturperioden, zuletzt 2019 bis 2024, hatte er für die CDU einen Sitz im Ortsgemeinderat.

Seniorenarbeit war ihm wichtig

Die vergangenen zehn Jahre widmete sich Günter Becht besonders den Anliegen älterer Menschen. 2015 wurde er zum ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten der Gemeinde ernannt. Mit seinem Team richtete er regelmäßig die Seniorennachmittage mit Musik und Unterhaltung aus und trat selbstverständlich hin und wieder selbst als Sänger auf. Unvergessen ist Becht auch bei der Hördter Fasnacht, wo er viele Jahre lang als Haus- und Hofsänger zu den Schunkelrunden auf den Prunksitzungen anstimmte. Humor, Zuversicht und unermüdlicher Einsatz für seinen Heimatort prägten seinen Charakter.

Im Januar 2025 erhielt Günter Becht für sein jahrzehntelanges Engagement die Landesehrennadel Rheinland-Pfalz. Ende März ist er unerwartet verstorben. Die Beisetzung findet am Donnerstag, 16. April, um 14 Uhr statt. Den für Donnerstag, 9. April, geplanten Seniorentreff hat die Gemeinde abgesagt.