Die südpfälzische Fußballgemeinde trauert um Otto Rassenfoß. Das Hatzenbühler Kreisausschussmitglied starb am Mittwoch im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Hirntumors. Schiedsrichter seit Mai 1974, leitete er Spiele bis zur Oberliga. Von 1980 bis 1984 war er stellvertretender Schiedsrichterobmann, dann rückte er an die Spitze des Gremiums. In dieser Funktion, die er bis 2008 ausübte, animierte er viele Fußballer, das Amt des Unparteiischen zu ergreifen. Er forderte und förderte vor allem den Nachwuchs, darunter die heutigen Bundesligareferees Nicolas Winter und Timo Gerach. Winter sagt: „Ohne Ottos Unterstützung und Fürsprache wäre ich definitiv nicht so weit gekommen.“ Rassenfoß war eine Institution, der den Fußballkreis wie seine Westentasche kannte. Er war auf den Sportplätzen der Region und suchte stets den Kontakt mit Spielern und Vereinsfunktionären. Kommunikationsstärke und Ehrlichkeit zeichneten ihn aus. Nach Platzverweisen und anderen Vorkommnissen versteckte er sich nicht hinter Paragrafen. Rassenfoß sprach stets mit allen Beteiligten, um sich selbst ein Bild zu machen. „Otto war einfach ein super Typ. Er machte seine Arbeit zu 100 Prozent korrekt und man konnte sich stets auf ihn verlassen“, so beschreibt der Kreisvorsitzende Karl Schlimmer den geschätzten Sportsmann. Bis zum Ausbruch seiner Krankheit im Herbst 2019 war Rassenfoß als Schiedsrichter in der A-Klasse aktiv und Staffelleiter für die B- und D-Klasse Ost. Bei der DFB-Aktion „Danke Schiri“ belegte er auf Verbandsebene den ersten Rang. Das Skatspiel war eine weitere Leidenschaft. Er war zweiter Vorsitzender der „Bienwald Buben“ aus Kandel, im März 2018 errang er die Pfalzmeisterschaft. Rassenfoß hinterlässt seine Frau, zwei erwachsene Töchter und mehrere Enkelkinder.