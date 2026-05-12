Er war klar in seinen Aussagen, sehr kommunikativ und äußerst verlässlich: Mit 68 Jahren ist Bruno Waldhauser am 3. Mai gestorben.

Sein Name ist untrennbar mit dem Angelsportverein (ASV) Westheim verbunden: Waldhauser war langjähriger Vorsitzender der Angler. Bei der Hauptversammlung im Januar 2015 hatte er sein Amt nach 14-jähriger Vorstandsarbeit niedergelegt, weil ihm ein Wechsel sinnvoll erschien. Gleichzeitig hatte er aber auch betont, dass er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe – und er Verein sowie Vorstand auch ohne Funktion unterstützen wolle. Weil sich ein Jahr später immer noch kein Nachfolger gefunden und dem Verein das Aus gedroht hatte, erklärte sich der erfahrene Frontmann im April 2016 bereit, sich wieder zum Vereinschef wählen zu lassen, um den Traditionsverein vor der drohenden Auflösung zu bewahren.

2022 gab Waldhauser schließlich sein Führungsamt ab und ließ sich zum Kassenprüfer wählen. Die Stärkung des Vereinslebens, erfolgreiche Veranstaltungen und der Erhalt des Druslach-Weihers – das waren wichtige Anliegen Waldhausers, der öfter die Mitglieder zu noch engagierterem Einsatz aufgerufen hatte. Mit Bruno Waldhauser verliert die Gemeinde Westheim einen aufrichtigen Bürger, einen Mann klarer Worte, der gerne am Dorfleben teilnahm und um ein Späßchen nie verlegen war.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 15. Mai, 14 Uhr, auf dem Westheimer Friedhof statt.