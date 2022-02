Mit dem Auto weggefahren, aber zu Fuß nach Hause gekommen. Das ist wohl ein 44-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagmittag von der Polizei in der Römerstraße kontrolliert wurde. Denn die Polizisten stellten bei dem Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht und zeigte einen Wert von 1,6 Promille an. Nachdem dem 44-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, musste er den Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.