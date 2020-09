Was nach einem gewöhnlichen Parkplatz-Unfall aussah, verwunderte letztlich doch die Polizisten. Am Dienstagnachmittag wurden die Polizisten zu dem Unfall im Römerweg gerufen. Eine 34-Jährige übersah beim Einfahren in eine Parklücke einen 50-jährigen Mann, der mit seinem Fahrzeug den Römerweg befuhr. Es entstand lediglich Sachschaden. Doch während der Unfallaufnahme wurden die Beamten auf Alkoholgeruch, welcher von der Frau ausging, aufmerksam. Da der darauffolgende Atemalkoholtest einen Wert von 1,44 Promille ergab, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.