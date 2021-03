Die am 11. März vertagte Sitzung des Bellheimer Gemeinderats findet aus Termingründen nicht wie geplant am Donnerstag, 18. März, statt, sondern eine Woche später am 25. März, 19 Uhr, als Präsenzveranstaltung in der Spiegelbachhalle. Das teilte Ortsbürgermeister Paul Gärtner mit.