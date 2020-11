Die Deutsche Glasfaser wird nach in Steinweiler, Erlenbach, Minfeld, Freckenfeld, Vollmersweiler und Winden im kommenden Jahr ein FTTH-Glasfasernetz („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) ausbauen. Nun ergibt sich für das Stadtgebiet Kandel und Minderslachen die Chance, es gleich zu tun und auf ein Glasfasernetz zu setzen. Ab 20. November startet die Nachfragebündelung in Kandel und Minderslachen. Bis zum 1. März haben Bürger Zeit, um die erforderlichen 40 Prozent zu erreichen. Der Servicepunkt in der Bahnhofstraße 6 wird am 28. November wieder für Informationen zum Glasfaserausbau öffnen.

Alle Fragen zum Bau beantwortet werden über die Bau-Hotline 02861 89060940 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr beantwortet.

Online-Infoabend ist am Mittwoch, 25. November, 19 Uhr: www.deutsche-glasfaser.de/kandel oder: https://deutsche-glasfaser.de/zoom-kandel. Zugang über ein mobiles Endgerät in der „Zoom Cloud Meeting“ App ist mit der Meeting-ID 947 2740 2010. rhp