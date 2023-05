Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Mhou-Farm wird ein Nachfolger gesucht. Bewerber, die investieren wollen, haben sich gemeldet. Mehrere Gespräche sind an den Besitzverhältnissen gescheitert. Doch nun gibt es eine vielversprechende Anfrage einer Familie, die das kreiseigene Gelände pachten will. Am Montag könnte eine Entscheidung fallen.

Seit 2006/07 wird die Straußenfarm in Rülzheim von Christoph Kistner und Uschi Braun geführt. 1993 haben sie den Betrieb im mittelbadischen Rheinmünster-Schwarzach gegründet.