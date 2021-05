Das Öffnen des Biergartens am Rhein ist eine Bereicherung. Doch muss die Stadt besser und öfter kontrollieren, denn es gibt Verkehrsprobleme.

Der Biergarten am Rhein ist eine Bereicherung für die Stadt und ihre Gäste. Der Familienbetrieb von Patrick Barth hat entsprechende Erfahrung und es gibt keinen Grund, ihm nicht den Zuschlag zu geben. Vor allem, da er wie er selbst sagt, als Reisegewerbeunternehmen seine Steuern da zahlen kann, wo er möchte. Und das mache er meist dort, wo er sein Geld verdiene.

Ungeklärt ist aber das Verkehrsproblem am Rhein. Hier muss die Stadt nachbessern, was für sie nicht einfach wird. Anwohner ärgern sich regelmäßig über die vielen Autos, vor allem abends und an den Wochenenden, die auf der Suche nach einem Parkplatz mehrfach hin- und herfahren – oder posen. Eine Einbahnstraßenregelung über die Werftstraße würde zumindest etwas den Verkehrslärm für die mindern, die an der Zufahrt zum Rhein wohnen. Gleichzeitig würde aber für die Bewohner des Wohngebietes Am Unkenfunk mehr Lärm und Verkehr entstehen, weil andere Bewohner dort durchfahren müssten. Kontrollen durch das Ordnungsamt sind jedenfalls angebracht, da oftmals wild geparkt wird – auch am Hochwasserdeich. Deutlich sind dort die Spuren von Autoreifen zu sehen, die den Deich beim Parken beschädigen.