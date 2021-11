Der Caritasverband für die Diözese Speyer zeichnete das „Netz der kleinen Hilfen“ aus Leimersheim mit dem Nardini-Preis 2021 aus. Die Gruppe aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet seit rund zehn Jahren Nachbarschaftshilfe im Alltag an. Die Übergabe war am Freitag im Dom.

Ein Netzwerker zu sein, bedeute, dass wir über uns selbst hinausgehen, Ängste überwinden und das Leben miteinander teilen, erklärte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Im Anschluss an den Gottesdienst überreichte Schwester Roswitha den Nardini-Preis, der mit 1000 Euro dotiert ist. Die Gruppe unterstützt Einwohner in Leimersheim mit Fahrdiensten zum Hausarzt oder zum Impfzentrum. Erreichbar sind die Gruppenmitglieder im Wechsel über ein Handy, dessen Nummer nicht nur im Amtsblatt von Leimersheim, sondern mittlerweile auch von den Seniorenbeauftragten der Nachbargemeinden veröffentlicht wird. Nicht nur Ältere, sondern auch Jüngere rufen inzwischen an. „Es ist schön, für diejenigen da zu sein, die Hilfe brauchen“, betonte die Sprecherin der Gruppe, Rita Torka, die den Mitstreitern für ihr Engagement dankte.