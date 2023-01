Seit 2005 gibt es bei der Ökumenischen Sozialstation Germersheim-Lingenfeld die Nachbarschaftshilfe. Sie richtet sich an Seniorinnen und Senioren und behinderte Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen Unterstützung bei kleineren Alltagstätigkeiten oder einfach Gesellschaft benötigen. Gegen eine Aufwandsentschädigung übernehmen bei der Nachbarschaftshilfe geschulte Ehrenamtliche in der Stadt Germersheim und der Verbandsgemeinde Lingenfeld stundenweise Betreuung von Pflegebedürftigen oder kleinere Gefälligkeiten. Diese Tätigkeiten umfassen z.B. Begleitung zu Veranstaltungen, Spaziergänge, Zeitung vorlesen oder Brettspiele. Pflegerische Tätigkeiten sind ausgeschlossen. Die Kunden leisten an die Sozialstation 8,50 Euro je Stunde, die Ehrenamtlichen erhalten davon 7,50 Euro. Um den Anforderungen dieses Ehrenamtes gewachsen zu sein, werden die Helfenden geschult. 2023 möchte die Sozialstation das Schulungsprogramm wieder aufnehmen. Im Januar starten die Helferinnen und Helfer mit einem Neujahrsfrühstück und einer kleinen Einführung in das Jahr am Donnerstag, 26. Januar, 10 Uhr. Anmeldung und Infos bei der Sozialstation unter Telefon 07274 70450 oder bei der Beratungs- und Koordinierungsstelle des Pflegestützpunkts unter der Nummer 07274 7030932 (E-Mail sabine.stepp@pflegestuetzpunkte-rlp.de oder andrea.herrmann@pflegestuetzpunkte-rlp.de) . rhp