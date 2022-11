Zwei unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen versucht, in ein Wohnhaus in Forst im nördlichen Landkreis Karlsruhe einzubrechen, wurden dabei aber von den Anwohnern gestört.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten die Täter gegen 2-30 Uhr das in der Egerstraße gelegene Haus über den von außen nicht einsehbaren Terrassenbereich. Dort versuchten sie, einen geschlossenen Rollladen gewaltsam zu öffnen, um ins Innere des zu gelangen. Die Nachbarn wurden jedoch durch die Geräusche aufmerksam und machten sich durch Rufe bemerkbar. Die überraschten Einbrecher sprangen daraufhin über eine Hecke und flüchteten in Richtung der Egerstraße. Die beiden Täter waren schwarz gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.