Beamte der Polizeiinspektion Wörth musste am Mittwoch kurz vor 11 Uhr in Freckenfeld eine handfeste Auseinandersetzung unter Nachbarn schlichten. Wie die Polizei mitteilt, führte ein schon länger angespanntes nachbarschaftliches Verhältnis in der Hauptstraße dazu, dass die beiden Kontrahenten die Fäuste fliegen ließen. Nachdem der erste Schlag ausgetauscht war, zog der Getroffene Pfefferspray aus der Tasche und sprühte es dem Angreifer ins Gesicht. Eine medizinische Behandlung lehnten die beiden Männer ab. Die Polizisten konnten fürs Erste die Streitigkeiten schlichten. Beide Streithähne erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung.