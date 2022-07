Nach zwei Jahren pandemiebedingter Cinéfête-Pause erlebt auch das französische Jugend-Filmfestival seine Wiederauferstehung. Das vom Institut français Deutschland und der AG Kino e.V. in Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft in Berlin und weiteren Partnern verantwortete wandernde Filmereignis wird in Karlsruhe wieder vom Culturel Franco-Allemand und der Kinemathek organisiert. Alle Veranstaltungen finden in der Kinemathek in der Kaiserpassage statt. Den Auftakt macht zur Eröffnung am Mittwoch, 13. Juli, 18 Uhr, der Film „Les invisibles“. Bis einschließlich 20. Juli folgen dann von vormittags an täglich mehrere Vorstellungen verschiedener französischer Filme in Originalsprache. Weitere Informationen gibt es bei der Stiftung CCFA, 0721 160380, www.ccfa-ka.de und Kinemathek 0721 83189585, www.kindemathek-karlsruhe.de.